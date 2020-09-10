ЕС продлил индивидуальные санкции против России по Украине

Евросоюз продлил до середины марта индивидуальные санкции против России по Украине, говорится в заявлении Совета ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции в отношении физических и юридических лиц, которые продолжают подрывать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожать им, еще на шесть месяцев – до 15 марта 2021 года», – цитирует документ ТАСС.

В заявлении говорится, что «решение было принято Советом в письменной форме», то есть без обсуждения. Правовые акты опубликуют в Официальном журнале 11 сентября.

Индивидуальные санкции против россиян и украинцев, которых ЕС обвиняет в подрыве целостности и суверенитета Украины, ввели в марте 2014 года, с тех пор их регулярно продлевают. В последний раз санкции были продлены в марте 2020 года.