«Ростелеком» усовершенствовал систему дистанционного электронного голосования

По итогу двух общественных тестирований системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в которых приняли участие избиратели Курской и Ярославской областей и группы экспертов – всего более 35 тыс. человек – «Ростелеком» усовершенствовал работу системы.

Общественное тестирование полностью повторяло все этапы предстоящего электронного голосования: регистрация заявки, авторизация и идентификация с помощью портала госуслуг, онлайн-голосование и подсчет голосов. За время проведения пробных голосований сбоев и перерывов в работе ДЭГ не было, в пиковые нагрузки система работала устойчиво, говорится на сайте компании.

Так, по итогам тестирования улучшен интерфейс пользователя и отображение бюллетеня на экранах мобильных устройств. Для наблюдения за голосованием «Ростелеком» усовершенствовал дашборд, в котором отображается статистика процесса голосования. Добавлена новая функция – теперь можно загружать зашифрованные транзакции, формируемые в ходе голосования, непосредственно из блокчейна. Возможность проконтролировать работу системы ДЭГ появилась и в избирательных комиссиях – наблюдатели смогут увидеть количество авторизаций пользователей, отправленных СМС и успешных подтверждений в каждый момент времени.

Как сообщил вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Дмитрий Репников, в ходе общественного тестирования получены пожелания от всех участников процесса.

«В ходе общественного тестирования получены пожелания от всех участников процесса: ЦИК России, избирателей, участников экспертной группы, партий и наблюдателей. Мы постарались учесть все рекомендации и максимально усовершенствовать работу системы ДЭГ и ее интерфейс, чтобы в процессе голосования у избирателей не возникло сложностей», – отметил он.

Учтены рекомендации экспертной группы о публикации исходного кода ключевых компонентов системы ДЭГ. Это позволит техническим специалистам разобраться в механизме голосования и работе системы.

«Ростелеком» по заданию ЦИК России при поддержке Минкомсвязи России разрабатывает систему дистанционного электронного голосования на базе технологий блокчейн в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Система ДЭГ будет использоваться на дополнительных выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва 13 сентября 2020 года в Курской и Ярославской областях.