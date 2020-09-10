Мишустин поручил оперативно расширить программу кешбэка за туры по России

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Ростуризма Зарине Догузовой оперативно подготовить расширение программы кешбэка за путешествия по России.

В среду Чернышенко на совещании у президента Владимира Путина предложил использовать оставшиеся после программы стимулирования туров по России средства на подобную, но более удобную программу, которая бы продлилась до новогодних каникул.



«Президент поддержал и предложение о расширении программы туров по России с компенсацией до конца этого года и дал поручение проработать выделение дополнительных средств на следующий год. Прошу вице-премьера Дмитрия Чернышенко и руководителя Ростуризма Зарину Догузову оперативно подготовить необходимые документы», – передает слова Мишустина РИА «Новости».

Ассоциация туроператоров России до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.

Глава Ростуризма рассказала, что кешбэк за туры по России будет осуществляться на карту «Мир» в срок до пяти дней. «В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября», – рассказала Догузова.