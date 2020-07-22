Стало известно, как будет начисляться кэшбек за туры по России

Кэшбек за туры по России будет осуществляться на карту «Мир» в срок до пяти дней, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«В программе примут участие все регионы от Калининграда до Владивостока. При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября», – передает ее слова ТАСС.

Догузова отметила, что в рамках программы можно приобретать пакетные туры и отдельно проживания, если турист самостоятельно добирается до места отдыха.

«Программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года», – сообщила глава Ростуризма.

Между тем, министр культуры Ольга Любимова заявила, что министерство культуры считает достижимым увеличение посещаемости культурных учреждений к 2030 году в три раза.

«Я полагаю, эта цифра реальна, и мы берем на себя обязательства в этот момент, не делая каких-то популистских заявлений. Безусловно, Дмитрий Николаевич [вице-премьер Дмитрий Чернышенко] основывается на нашей совместной работе и анализе первых итогов первого года работы национального проекта «Культура». В том числе и анализа той ситуации, с которой мы все столкнулись», – сказала Любимова.

Ранее в среду премьер Михаил Мишустин заявил, что до трех миллионов россиян смогут получить возврат части средств за туры по России.

Ассоциация туроператоров России до этого сообщила, что Ростуризм совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) создает систему стимулирования туристических поездок по России, которая предусматривает возможность возврата туристу части средств за приобретенный тур.