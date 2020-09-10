Звезда сериала Star Trekподал иск против Спейси за домогательства

Звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп подал иск против американского актера и режиссера Кевина Спейси с еще одним неназванным истцом. Оба обвиняют Спейси в домогательствах, совершенных примерно 40 лет назад, сообщает издание Deadline.

«Когда истец находился доме у ответчика, Кевина Спейси, ответчик намеренно и добровольно, без согласия истца вступил в нежелательную сексуальную связь с 14-летним. Ввиду вышеизложенного истец Энтони Рэпп получил психологические травмы», – говорится в тексте иска, который приводит Deadline, передает РИА «Новости».

Также в тексте иска излагаются обвинения в изнасиловании второго истца, имя которого не приводится. На момент совершения предполагаемого акта насилия ему также было около 14 лет.

Согласно адвокату истцов, «поведение Спейси было не только ненадлежащим и насильственным, а являлось преступным», пишет издание. Как отмечает Deadline, истцы требуют от Спейси компенсацию и возмещения штрафных убытков.

Напомним, в 2017 году актеры Роберто Кавазос и Энтони Рэпп, а также еще девять человек обвинили Спейси в сексуальных домогательствах.

В 2019 году прокуратура США сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии в связи с отсутствием улик, на которых они строились и недоступностью показаний потерпевшего.

В октябре того же года окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл еще дело в отношении Спейси, который обвинялся в сексуальных домогательствах. Причиной закрытия дела стала смерть истца – массажиста, имя которого не называлось.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что можно говорить о сворачивании борьбы с сексуальными приставаниями в США.

«Когда истец находился доме у ответчика, Кевина Спейси, ответчик намеренно и добровольно, без согласия истца вступил в нежелательную сексуальную связь с 14-летним. Ввиду вышеизложенного истец Энтони Рэпп получил психологические травмы», – говорится в тексте иска, который приводит Deadline, передает РИА «Новости».

Также в тексте иска излагаются обвинения в изнасиловании второго истца, имя которого не приводится. На момент совершения предполагаемого акта насилия ему также было около 14 лет.

Согласно адвокату истцов, «поведение Спейси было не только ненадлежащим и насильственным, а являлось преступным», пишет издание. Как отмечает Deadline, истцы требуют от Спейси компенсацию и возмещения штрафных убытков.

Напомним, в 2017 году актеры Роберто Кавазос и Энтони Рэпп, а также еще девять человек обвинили Спейси в сексуальных домогательствах.

В 2019 году прокуратура США сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии в связи с отсутствием улик, на которых они строились и недоступностью показаний потерпевшего.

В октябре того же года окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл еще дело в отношении Спейси, который обвинялся в сексуальных домогательствах. Причиной закрытия дела стала смерть истца – массажиста, имя которого не называлось.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что можно говорить о сворачивании борьбы с сексуальными приставаниями в США.