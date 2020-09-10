Мужчину задержали по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка в Иркутской области

В Иркутской области задержали местного жителя по подозрению в убийстве трехлетнего ребенка, сообщило следственное управление СК по региону.

Вечером 7 сентября, по версии следствия, 23-летний житель Нижнеилимского района избил трехлетнего сына своей сожительницы, он нанес удары по спине, голове и животу ребенка, сообщается на сайте ведомства.

«В результате малолетний ребенок получил травмы печени и желчного пузыря. Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер. Молодой человек после совершения преступления скрылся», – отметили в СУ СК.

Полицейские задержали подозреваемого, следствие намерено ходатайствовать о мере пресечения в виде заключения под стражу.

У подозреваемого есть судимости за «преступления против собственности и половой свободы личности», он отбывал наказание в исправительной колонии.

В семье сожительницы также на воспитании находится ребенок полутора лет. Его изъяли у матери, решается вопрос о лишении ее родительских прав.

В начале сентября следователи в Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении 16-летней матери по подозрению в убийстве семимесячной дочери.