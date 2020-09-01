Несовершеннолетнюю мать заподозрили в убийстве семимесячной дочери

Следственные органы Ленинградской области возбудили уголовное дело в отношении шестнадцатилетней матери по подозрению в убийстве семимесячной дочери.

«В отношении матери семимесячного ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», – говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного комитета, передает РИА «Новости».

Вечером 31 августа в квартире в поселке Советский Выборгского района Ленинградской области обнаружили тело семимесячной девочки, смерть которой наступила в результате механической асфиксии. Мать девочки пояснила, что днем у ребенка был насморк, а вечером она обнаружила, что дочь не дышит.

По данным 47news, несовершеннолетняя мать проходит потерпевшей по делу, возбужденному по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

В конце августа стало известно о крымчанке, которая пыталась убить дочь накануне ее свадьбы. В марте сообщалось, что женщина в Казани собиралась зарезать двух сыновей и свести счеты с жизнью. В результате один ребенок погиб.