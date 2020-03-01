В Казани женщина с ножом напала на двоих сыновей

Женщина в Казани пыталась зарезать двух своих сыновей и свести счеты с жизнью. В результате один ребенок погиб, сообщили в МВД Татарстана.

В ведомстве сообщили о начале проверки сообщений в СМИ о том, что в Казани мать пыталась убить двоих сыновей и себя, при этом один из детей погиб.

В МВД региона сказали ТАСС, что с заявлением в полицию обратился супруг женщины.

В январе 32-летняя жительница Пермского края совершила убийство двух своих малолетних детей. Позднее она скончалась в больнице после попытки суицида.