Колесникова рассказала об угрозах вывезти ее из Белоруссии «живой или по частям»

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, подозреваемая в попытке захвата власти, раскрыла подробности своего задержания, отметив, что силовики угрожали вывезти ее за границу «живой или по частям».

Адвокат Людмила Казак утром 10 сентября передала в Следственный комитет Белоруссии заявление Колесниковой на имя председателя ведомства Ивана Носкевича о возбуждении уголовного дела. В заявлении Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября, а также указала конкретные имена и должности людей, которые «оказывали на нее психологическое давление в ГУБОПиК и КГБ», и потребовала возбудить в отношении них уголовное дело.

«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала реально», – говорится в заявлении Колесниковой, которое приводит сайт незарегистрированного кандидата в президенты страны Виктора Бабарико.

По словам Колесниковой, после того, как сотрудники КГБ Белоруссии осознали, что добровольно из страны она не уедет, на голову оппозиционерки надели мешок, «затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу», где с применением силы, против ее воли, пытались выдворить из Белоруссии.

«После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд. … Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ Республики Белоруссия в отношении меня совершен ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст. 182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст. 183 УК РБ), угрозы убийством (ст. 186 УК РБ)», – указала Колесникова.

В четверг утром в СИЗО Минска начался допрос Колесниковой, подозреваемой в призывах к захвату власти.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. При этом Кравцов и Родненков все-таки выехали на Украину.