В Минске начался допрос Колесниковой

В СИЗО Минска начался допрос члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, подозреваемой в призывах к захвату власти, сообщили в пресс-службе экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

«В 10.00 (совпадает с мск) начался допрос Марии Колесниковой в СИЗО», – сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что Колесникова, а также члены координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику на автомобиле. По версии комитета, встретив пограничный наряд, машина резко ускорилась, чем создала угрозу жизни военнослужащему. Колесникову при этом якобы «выпихнули» из автомобиля, впоследствии она была задержана.

Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. При этом Кравцов и Родненков все-таки выехали на Украину.

В настоящее время Колесникова находится в СИЗО и является подозреваемой в деле о попытке захвата власти.