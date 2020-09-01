Путин: Коронавирус продемонстрировал, что Россия – не «страна-бензоколонка»

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия – не «страна-бензоколонка», а государство с ярко выраженными технологическими возможностями, заявил президент Владимир Путин.

«Что касается дистанционного обучения. Прежде всего, хочу обратить внимание на то, что нам в целом по всей стране и в школах в значительной степени, и в высших учебных заведениях, и в средних учебных заведениях, удалось это сделать. Это говорит о том, что у нас в общем и целом страна оказалась готова к тому, чтобы немножко еще подтолкнуть этот процесс и быть готовой к тем вызовам, перед которыми мы оказались в результате внезапно возникшей пандемии», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

«У нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», – сказал президент.

11 августа Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

В 2014 году американский сенатор Джон Маккейн на телеканале CNN заявил, что «Россия – это бензоколонка, которая притворяется страной».