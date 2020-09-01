Россия заняла четвертое место в мире по сделанным тестам на коронавирус

Россия занимает четвертое место среди всех стран по абсолютному числу сделанных тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации обеспечен беспрецедентный охват тестированием, в абсолютных показателях – на 4-м месте среди всех стран мира по количеству проведенных тестов (36,9 миллионов исследований)», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Там добавили, что Россия находится на 56-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в пересчете на 100 тыс. жителей.

«В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 1 млн подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. При этом по заболеваемости на 100 тыс. населения Российская Федерация находится на 56-м месте в мире», – говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 25,6% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1 000 048 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.

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