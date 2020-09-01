Лавров: Рисков в современном мире больше, чем во время Второй мировой войны

В современном мире рисков гораздо больше, чем даже во время Второй мировой войны, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как ситуация, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны», – цитирует РИА «Новости» Лаврова.

По его словам, рисками в современном мире являются терроризм, распространение оружия массового уничтожения и наркопреступность, которые каждый год уносят огромное количество жизней.

Также дипломат отметил, что США внедряют принципы, понижающие порог применения ядерного оружия. Он уточнил, что Вашингтон разрушил практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями.

«В ситуации, когда на все на это накладывается стремление преступных террористических и прочих группировок получить доступ к ядерным технологиям, технологиям создания, использования других видов оружия массового уничтожения, нам преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверями, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум... мы все это наблюдаем», – добавил Лавров.

Ранее в Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ.

Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.

Начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков классифицировал действия администрации США как попытку слома системы международной безопасности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД