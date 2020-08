В России отреагировали на решение США нарастить группировку в Польше В Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ 4 августа 2020, 02:33

Фото: Louie Palu/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Властям Соединенных Штатов следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявила сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн в открытом письме, опубликованном в The New York Times. Сенатор подчеркнула, что на Россию и США «приходятся 90% ядерного оружия в мире». «Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению», – констатировала Файнстайн, подчеркнув, что ДСНВ «жизненно важен» с точки зрения контроля над вооружениями, передает ТАСС. По ее словам, «США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ». «В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ», – отметила сенатор. Ранее в Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности Напомним, 10 июля глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

