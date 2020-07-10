Лавров: Россия обеспечит свою безопасность и без ДСНВ

Россия сможет обеспечить собственную безопасность и без действия ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий в случае непродления договора, заявил глава МИД Сергей Лавров во время онлайн-сессии «Примаковских чтений».

«Что мы будем делать в случае завершения срока действия договора: не знаю, говорить преждевременно. Мы готовы к любому развитию событий, при отказе от продления варианты могут быть различными, но общая направленность будет на продолжение диалога с США по стратегической проблематике, продолжение диалога и по новым инструментам контроля над вооружениями, в контексте всех факторов, влияющий на стратегическую стабильность», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

По словам министра, России продление договора нужно не больше, чем оно нужно США. «Нам продление нужно ровно настолько, насколько оно нужно американцам. Они сейчас усматривают в наших призывах продлить его без предварительных условий какую-то игру: Россия модернизировала весь свой ядерный арсенал, а у нас это только начинается, нас хотят стреножить, нам хотят связать руки. Абсолютно не так. Нам продление ДСНВ-3 нужно не больше, чем это нужно американцам», – сказал глава МИД.

«Мы знаем, и это твердая уверенность, твердое знание: мы гарантированно обеспечим свою безопасность на длительную перспективу даже в отсутствие этого договора», – подчеркнул он.

Лавров заметил, что если США категорически отказываются от продления, «мы их уговаривать не будем».

Ранее он заявил, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение его не продлевать.

Напомним, 19 июня Пентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениями. В результате 22 июня представители России и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, обсудив продление Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). В ходе консультаций российская сторона указала США на важность вывода американского ядерного оружия из Европы. При этом Россия отказалась спасать ДСНВ «любой ценой», а также давить на Китай в вопросе ядерного разоружения.

Спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли оценил консультации как очень конструктивные. Позже Госсекретарь США Майк Помпео заявил о необходимости «чаще говорить с русскими».

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.