Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области

Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.

По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.

Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.

Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.

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