За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.5 комментариев
Священник сбил из ружья два дрона ВСУ в Курской области
Священник сбил из ружья два дрона ВСУ при эвакуации из Суджи в Курской области
Священник Курской епархии Игорь Васюков сбил два дрона ВСУ из ружья-двустволки, защищая автомобиль с эвакуированными жителями Суджи, сообщил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин).
Священник Курской епархии иерей Игорь Васюков сбил два вражеских дрона из ружья-двустволки, когда те преследовали его автомобиль, следует из рапорта митрополита Курского и Рыльского Германа на сайте РПЦ. Это событие произошло во время эвакуации мирных жителей из Суджи.
По словам митрополита Курского и Рыльского Германа, ситуация в южных районах Курской области остается сложной, и въезд в эти районы запрещен.
Тем не менее, небольшие группы волонтеров, сопровождаемые военными, продолжают эвакуацию жителей, доставляя воду и продовольствие. Иеромонах Мелетий и иерей Игорь Васюков вывезли 70 человек из Суджи и окрестностей в Курск для лечения и реабилитации. Митрополит Герман сообщил, что священники неоднократно подвергались атакам дронов, и отец Игорь успешно сбил два из них.
Нападение дронов 18 марта привело к легкой контузии отца Игоря и осколочным ранениям в ногу иеромонаха Мелетия, который сейчас проходит реабилитацию. Отец Игорь продолжает служение. Протоиерей Евгений Шестопалов также пострадал при вывозе жителей из-за аварии на поврежденной дороге.
Патриарх Кирилл предложил митрополиту Герману представить отличившихся клириков к патриаршим наградам за отвагу и самоотверженность в сложных условиях.
Ранее в Каширском районе Подмосковья 54-летний бывший полицейский сбил дрон из охотничьего ружья.
Российский десантник ранее сбил украинский дрон броском автомата.
Газета ВЗГЛЯД писала о священнике отце Алексее, который вместе с штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу.