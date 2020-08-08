Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

Взгляд
8 августа, суббота  |  Последнее обновление — 08:48  |  vz.ru
Разделы

Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
Перейти в раздел…

«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Британия видит Турцию своим региональным наместником

Юрий Мавашев, востоковед, директор Центра изучения новой Турции
Пандемия COVID-19 не только не замедлила, но и, напротив, активизировала международные процессы. Причем часто ключевые из них почти не освещаются ни СМИ, ни аналитиками. Подробности...

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Японии не исключили финансового альянса России и Китая
    Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США над Черным морем Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП Доброволец раскрыл детали испытаний вакцины от коронавируса на себе
    В Бундестаге расценили угрозы США как «объявление экономической войны» Мальта и Люксембург приняли условия России по налоговым соглашениям TikTok пригрозил Трампу судом Минпромторг разъяснил правила ремонта автомобилей старыми запчастями
    Доверенное лицо Тихановской задержали в Минске Президент Польши в инаугурационной речи дал обещание Украине Эксперт объяснил необходимость повышения скоростных лимитов на российских шоссе В Москве закрыли десять кафе за несоблюдение антикоронавирусных мер

    Главная тема


    Льготная ипотека теряет актуальность

    отчуждение территорий


    Юрист оценил возможность уголовного наказания Глюкозы за слова об украинском Крыме

    рекомендации ученых


    Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса

    «Михаил юлит»


    Юрий Грымов заявил об «уничтожении» Ефремова

    Видео

    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    рынок электроэнергии


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    300 лет назад


    Как Россия окончательно разгромила Швецию

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    эмиграция монарха


    Никита Коваленко: «Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

    скандал в «Современнике»


    Максим Соколов: Пещерные новации в старом театре

    международные процессы


    Юрий Мавашев: Британия видит Турцию своим региональным наместником

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал новый прогноз

    8 августа 2020, 08:48

    Текст: Наталья Ануфриева

    Профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман, предсказавший победу пяти президентов, дал новый прогноз на выборы главы США в ноябре.

    Для определения победителя Лихтман пользуется собственной системой «13 ключей». В ней оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая претендентом должность, а также социальные волнения и скандалы, передает РЕН ТВ со ссылкой на CNN.

    Кроме того, значение имеет и личная харизма кандидатов.

    «Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга», – пояснил он.

    Профессор считает, что на выборах президента в 2020 году действующий глава государства Дональд Трамп потеряет Белый дом. Историк предрек победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену.

    Ранее Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на пост президента США. По его словам, Китай и Иран тоже не желают его победы на выборах.

    Напомним, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина считает, что Россия якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и «продвигать кандидатуру президента Трампа» перед выборами главы американского государства.

    При этом, как заявил Эванина, Китай и Иран хотят помешать Трампу победить на выборах.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •