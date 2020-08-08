Трамп заявил о нежелании России видеть его президентом США

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что Москва не хочет его переизбрания на пост президента США.

«Последний человек, которого Россия хочет видеть на посту, это Дональд Трамп», – приводит его слова РИА «Новости».

По мнению Трампа, никто другой «не был так суров с Россией». Кроме того, он заявил, что Москве не нравятся укрепление вооруженных сил США, повышение расходов на оборону НАТО, санкции против российских экспортных газопроводов.

Трамп сказал, что Китай и Иран тоже не желают его победы на выборах.

При этом Трамп считает, что при его переизбрании США «очень быстро заключат сделки» с Ираном и КНДР, передает ТАСС.

Трамп полагает, что в случае его поражения на выборах 2016 года США могли бы «вести войну с КНДР, хотя она, наверное, уже бы закончилась».

«Говорили: «Трамп нас приведет к войне». Но нет, наоборот. У нас установились отношения с Северной Кореей», – сказал он.

По его мнению, Иран «умирает от желания заключить сделку, но они хотят посмотреть, что будет, потому что они скорее заключат ее с Байденом».

Напомним, глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина утверждает, что Россия якобы пытается «очернить» бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и «продвигать кандидатуру президента Трампа» перед выборами главы американского государства. При этом, как заявил Эванина, Китай и Иран хотят помешать Трампу победить на выборах.

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