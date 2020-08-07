Лукашенко предложил влить свою кровь оппозиционерам

Взгляд
7 августа, пятница  |  Последнее обновление — 16:32  |  vz.ru
Разделы

Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

Строители успешно возвели Белорусскую АЭС, несмотря на политическое противодействие ряда стран Виктор Толочко/РИА Новости
Россия завершает строительство важнейшего для энергетики Восточной Европы проекта – Белорусской атомной электростанции. «На энергоблоке № 1 Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива», говорится в официальном заявлении госкорпорации «Росатом». Почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество? Подробности...
Перейти в раздел…

Госдеп открыто ищет в России предателей родины

Свою спамовую рассылку Госдеп организовал в духе примитивных кибермошенников facebook.com/rewardsforjustice
Россияне начали массово получать СМС-посулы в 10 млн долларов за информацию о «вмешательстве в американские выборы». Деньги обещает Госдеп, а рассылка проводится с помощью спамовых программ. В нашем МИДе уже назвали происходящее «бесцеремонным вмешательством». Надо ли наказывать за государственную измену тех россиян, кто польстится на награду и побежит стучать в посольство США? Подробности...
Перейти в раздел…

«На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

Управление Архангельском, как и Севером в целом, требует особого подхода Павел Львов/РИА Новости
В России нельзя принимать решения без учета разницы территорий, на которых они призваны действовать. Эту данность особенно чувствуют на себе руководители регионов, пересевшие в кресла губернаторов из федеральных кабинетов. Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский рассказал специальному корреспонденту газеты ВЗГЛЯД, как сделать так, чтобы Русский Север не проигрывал центральной части России.  Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Бейруте обнажил важнейшую уязвимость мировой экономики

Морской порт был воротами Ливана во внешний мир. Теперь он попросту не существует Валерий Мельников/РИА «Новости»
Катастрофа в Бейруте, судя по всему, только начало гигантской гуманитарной трагедии. Все дело в том, что чудовищный взрыв полностью разрушил то, на чем держалась практически вся связь Ливана с внешним миром, а именно морской порт. Почему морские порты и морские коммуникации так важны для выживания Ливана – и в целом для современной цивилизации? Подробности...
Перейти в раздел…

Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
Перейти в раздел…

Пещерные новации в старом театре

Максим Соколов, публицист
Умирание старого и рождение нового может происходить с разной степенью приличия. Конечно, лицедеи – цех задорный, но все же порой бывает и пристойнее. Однако с «Современником» этого не получилось. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

«Испанский Горбачёв» превзошел президента СССР

Никита Коваленко, политический обозреватель
Эмиграция монарха, пусть даже бывшего, из собственной страны – ситуация из ряда вон выходящая в любые времена, обычно связанная с внутренним или внешним конфликтом. Вот и сейчас отъезд почетного короля Хуана Карлоса I из Испании вызвал бурный резонанс. Подробности...

Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко нашел неожиданного союзника

Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Перейти в раздел…

Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
Подробности...

Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
Подробности...

Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?
  • 90% и более

  • 70-89 %

  • 50-69 %

  • Менее 50 % (будет второй тур)
Как Минск поступит с задержанными в Белоруссии россиянами?
  • Выдаст России

  • Выдаст Украине

  • Будет судить в Белоруссии

  • Отпустит
Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
  • Братскими

  • Партнерскими

  • Союзными

  • Нейтральными
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны противопоказания для вакцинации от коронавируса
    Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами Российский Су-27 перехватил самолеты ВВС США над Черным морем Свидетель объяснил мат в адрес Ефремова после ДТП Певица Глюкоза назвала Крым «украинским»
    Погребинский: Раскол между Минском и Москвой – большой успех украинских спецслужб по заказу США СК начал проверку в связи с задержанием россиян в Белоруссии Певице Глюкозе запретили въезд на Украину Эксперт оценил планы Роскосмоса создать новый «Буран»
    Политолог: Лукашенко провели как Буратино Грузинская оппозиция пообещала вернуться в Абхазию и Южную Осетию Установлена причина смерти подростка в захваченном схимонахом Сергием монастыре Инфекционист оценил предсказание Билла Гейтса о «катастрофе страшнее коронавируса»

    Главная тема


    «На Севере нужна своя логика». Как будут развивать Поморье

    «хитрая и тонкая игра»


    Шарий: Организовать провокацию СБУ против россиян в Белоруссии помогло еще одно государство

    «неприятные моменты»


    Пригожин объяснил решение российских звезд не выступать в Белоруссии перед выборами

    скандал в «Современнике»


    Представитель Гармаша ответил на вопрос о театральных планах артиста

    Видео

    «красная линия»


    «Война за Крым» имеет для Лукашенко особый смысл

    рынок электроэнергии


    Запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы

    300 лет назад


    Как Россия окончательно разгромила Швецию

    Взрыв в порту Бейрута


    Плавучая бомба из Батуми разрушила экономику Ливана

    подмена понятий


    Алексей Алешковский: Закон Черномырдина в действии

    где деньги


    Глеб Простаков: Россия мучительно деофшоризирует себя

    конец постмодерна


    Андрей Бабицкий: Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Какой процент голосов официально получит Лукашенко на выборах президента Белоруссии в это воскресенье?

    Лукашенко предложил влить свою кровь оппозиционерам

    7 августа 2020, 16:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с работниками системы здравоохранения заявил, что готов сдавать плазму крови с антителами к коронавирусу.

    «Я открою секрет. Может, даже для Владимира Степановича (министра здравоохранения республики Владимира Караника. – прим. ВЗГЛЯД). Поскольку мне пришлось эту беду, как он говорит, перенести уже. Знаешь, я о чем подумал. Ты же меня в этот золотой фонд сейчас запишешь, когда сдают кровь, плазму делают и потом лечат людей», – цитирует Лукашенко БелТА.

    Он сказал, что эту плазму можно ввести всем оппозиционерам «по капле».

    «Самый простой путь повернуть их в сторону государства, в мою сторону. Я это публично говорю, чтобы все оппозиционеры по капле крови получили. Они не откажутся. Ты же знаешь, когда в реанимацию попадаешь, там уже не смотришь, какая кровь. Лишь бы выжить. Такая полушутка-полуправда», – заключил белорусский президент.

    Напомним, 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом. Президент республики пояснил, что болезнь перенес на ногах. Позже он сообщил, что его якобы инфицировали намеренно.

    Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Лукашенко баллотируется на шестой срок. Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем особенности предвыборных технологий Светланы Тихановской и почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода выборов президента страны.


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •