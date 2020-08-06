Лукашенко начал расследование о его намеренном заражении коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что его намеренно заразили коронавирусом.

«Коронавирус мне подкинули. Мы сейчас это расследуем», – сказал Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает «Интерфакс».

Напомним, 28 июля Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом. Президент республики пояснил, что болезнь перенес на ногах.

Гордон после интервью с Лукашенко рассказал, что глава республики в ходе беседы с ним «выглядел очень хорошо» и «очень хорошо говорил».