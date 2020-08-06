Лукашенко назвал Путина старшим братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим «старшим братом», признав при этом наличие определенной напряженности с коллегой из-за того, что оба – сильные личности. Об этом глава республики рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

«Я считаю Владимира Владимировича своим старшим братом, искренне считаю своим братом. Но не в том плане, что ты старший, а мы тут никакие младшие. Нет. Ты действительно по возрасту и по [политическому] весу старший брат. (…) Старший брат должен помочь, поддержать, подсказать. Не подножку подставить, а поддержать», – сказал Лукашенко в программе украинского журналиста Дмитрия Гордона на YouTube.

«У нас есть определенное напряжение, потому что мы оба – сильные личности, извините за нескромность», – отметил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Путин никогда не давил на него и не угрожал. «Никогда [не угрожал]. (…) У него не было попыток на меня надавить. Он понимал, что давить на меня бесполезно. Я всегда пойду на компромисс, но если это касается страны и если я вижу, что это несправедливо, это для меня неприемлемо», – сказал глава республики.

Лукашенко пояснил, что они с Путиным, несмотря на некоторые разногласия, остаются друзьями. «Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я надеюсь, что мы остаемся друзьями. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга», – сказал Лукашенко.

Гордон поинтересовался, какая разница между Путиным образца 1999 года и 2020 года.



«Чем отличается? Ну, он стал маститым руководителем. Знаете, когда я его встретил в первый раз президентом, ну, это был больше воспитанный сотрудник КГБ, в хорошем смысле этого слова. Он наблюдал за ситуацией, опыта у него особо не было в этих хитросплетениях. Но вел он себя всегда достойно. Он на рожон никогда не лез, не спорил, выслушивал, точки зрения выслушивал, оставлял за собой право потом подумать, еще где-то сказать. Сейчас он все знает. Ему не надо дополнительно думать, у него компьютер работает», – сказал Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что Путин при этом остался человеком. «Функционала у него хватает, но Путин – человек. (…) Он своеобразный человек, не похож на других», – отметил глава Белоруссии.

«Мы с Путиным вообще не похожи, мы похожи только тем, что мы мужики. (...) Мы с ним мужики со всеми вытекающими отсюда последствиями, тут мы похожи абсолютно», – уточнил он.