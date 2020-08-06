Адвокат посоветовал Ефремову сменить тактику и защитника

Взгляд
6 августа, четверг  |  Последнее обновление — 18:44  |  vz.ru
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«Северный поток – 2» достроят корабли таинственных судовладельцев

«Северный поток – 2» снова под угрозой срыва Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Только Дания дала зеленый свет судну-трубоукладчику «Фортуна» для достройки «Северного потока – 2», как удача снова отвернулась от российского газопровода. Арендатор корабля заявил, что не собирается участвовать в этом проекте. Неужели у России появились новые, возможно непреодолимые преграды для завершения строительства второй очереди «Северного потока»? Подробности...
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Почему Польша ненавидит «Северный поток – 2»

Партийность президента никак не влияет и на интересы американских продавцов СПГ, прямым конкурентом которых является «Северный поток &#8722; 2» DPA/ТАСС
Официальная Варшава вновь заявила, что газопровод «Северный поток – 2» является угрозой для безопасности «всего региона», но прежде всего для Украины. Почему Польша так печется об украинских заработках на транзите российского газа, учитывая ее многочисленные претензии к «героизации бандеровцев»? И верно ли утверждение, что после сдачи проекта Москва может сделать с Киевом «все, что захочет»? Подробности...
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За что повысили зарплаты российским военным

Военные летчики впервые за долгое время получат дополнительное денежное довольствие Юрий Смитюк/ТАСС
В российских Вооруженных силах долгожданное событие – объявлено о введении значительных дополнительных надбавок к окладам по воинской должности. Правда, по словам министра обороны Сергея Шойгу, далеко не всем. Кому из военных положены дополнительные выплаты, в каком размере – и что нужно сделать, чтобы армию не разъедала зависть со стороны тех, кому надбавка не досталась? Подробности...
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США создают новую ядерную угрозу против России

Американцы близки к тому, чтобы вернуть на свои корабли тактическое ядерное оружие U.S. Navy/Global Look Press
Дональд Трамп, судя по всему, намерен перечеркнуть еще одно важнейшее соглашение между Россией и США – договоренность о неразмещении на боевых кораблях тактического ядерного оружия. Почему в 1980-х годах американские ракеты «Томагавк» морского базирования наводили страх на руководство СССР и какую опасность нашей стране и всему миру американские планы несут сегодня? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Не отнимайте у детей книги для взрослых

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Люди делятся всего на две категории – те, кто читает книги, и те, кто нет. Остальные расовые различия совершенно не важны. Мое поколение еще как-то старалось передать детям уважение к книгам и привычку читать. У них, детей, это получается уже хуже. Подробности...

Россия разбаловала Батьку

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
На примере отношения к Лукашенко мы должны помочь нашим соседям сделать правильный вывод. Россиян в заложники брать не то что не стоит, а крайне опасно для их собственной власти. Даже если мы при этом открытом уроке обидим и выставим в плохом свете Батьку. Он-то нас выставил. Подробности...
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Зачем американцы сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки

Тимур Шерзад, журналист
75 лет назад, 6 августа 1945 года, американцы впервые в истории применили по реальной цели атомную бомбу. Взрыв «Малыша» нанес обширные повреждения Хиросиме, стоил жизней десяткам тысяч японцев, но остановил войну. Подробности...
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Катастрофа в Бейруте: главное

За что ненавидят «Северный поток – 2»

Белоруссия: что будет дальше

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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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    Адвокат посоветовал Ефремову сменить тактику и защитника

       6 августа 2020, 18:05
    Фото: Пресс-служба Пресненского районного
    суда Москвы/ТАСС
    Текст: Татьяна Косолапова

    Для того, чтобы актер Михаил Ефремов получил наиболее мягкое наказание за смертельное ДТП с его участием, стоит сменить защитника, а также применить стратегию, направленную на наличие смягчающих обстоятельств, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

    Почетный адвокат России Александр Островский заявил, что тактика Михаила Ефремова в суде, которой он придерживается по совету своего защитника Эльмана Пашаева, только усугубляет всю ситуацию, поскольку актер отрицает очевидные вещи. У главного редактора RT Маргариты Симоньян также закрались мысли, что «адвокат Ефремова задался целью уничтожить Ефремова».

    «Если брать дело, подобное ситуации Ефремова, с аналогичными событиями, то я могу сказать, что такие дела не сложные. Во-первых, нужно понимать, что перед тем, как отправить дело в суд, утверждается обвинительное заключение, что гласит о том, что доказательств (свидетели, записи с камер видеонаблюдения и другие) достаточно», – говорит Калинов.

    Во-вторых, продолжает эксперт, наказание по данному преступлению от 7 до 12 лет. Условно, согласно российскому законодательству, можно получить до 8 лет. То есть в данном случае это сделать вполне реально, но для этого следует выполнить некоторую работу.

    «Я бы никогда не посоветовал своему клиенту тактику отказа от признаний вины. Согласно официальным данным за прошлый год, доля оправдательных приговоров в России составила 0,5 %. То есть практически любое уголовное дело, которое попадает в суд, заканчивается обвинительным приговором. И если мы берем ситуацию, подобную той, что сложилась у Ефремова, человек на 100 % получит реальный срок при отказе от показаний, потому что есть доказательства, и в суде такая тактика будет расценена как попытка самозащиты и не признание вины, что сильно отразится на наказании», – рассказывает Калинов.

    В таком случае никакой речи об условном сроке идти не будет, считает адвокат. Более того, суд может прибавить сверху еще пару лет к реальному сроку. Он также отмечает, что благодаря своему богатому опыту работы с уголовными делами, без труда добился бы условного срока для своего подзащитного.

    «Здесь может быть только одна единственная верная тактика: признание вины, компенсация морального и материального вреда, потому что никто не мешает отправить абсолютно любую сумму почтовым переводом и предоставить в суд документ, что выполнен платежный перевод. Возьмет потерпевший эти деньги или откажется – в любом случае будет считаться, что подсудимый принял меры, что будет расцениваться, скорее всего, как смягчающее обстоятельство», – считает Калинов.

    Он подчеркивает, что по данному делу нужно собирать как можно больше «смягчающих обстоятельств» (обоснование причины, почему он в этот день нетрезвый сел за руль, ходатайства от разных учреждений культуры и уважаемых людей и так далее).

    «Хочу заметить, что людям, которые оказались в подобной ситуации, не стоит бояться менять адвоката во время судебного разбирательства, потому что решения по делу еще нет и тактику все еще можно изменить, но это необходимо сделать как можно скорее», – резюмировал Калинов.

    Ранее адвокат Анна Бутырина рассказала, что Пашаев в прошлом был судим за то, что якобы обманул своих клиентов.


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