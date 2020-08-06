Адвокат посоветовал Ефремову сменить тактику и защитника

Для того, чтобы актер Михаил Ефремов получил наиболее мягкое наказание за смертельное ДТП с его участием, стоит сменить защитника, а также применить стратегию, направленную на наличие смягчающих обстоятельств, заявил газете ВЗГЛЯД адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

Почетный адвокат России Александр Островский заявил, что тактика Михаила Ефремова в суде, которой он придерживается по совету своего защитника Эльмана Пашаева, только усугубляет всю ситуацию, поскольку актер отрицает очевидные вещи. У главного редактора RT Маргариты Симоньян также закрались мысли, что «адвокат Ефремова задался целью уничтожить Ефремова».

«Если брать дело, подобное ситуации Ефремова, с аналогичными событиями, то я могу сказать, что такие дела не сложные. Во-первых, нужно понимать, что перед тем, как отправить дело в суд, утверждается обвинительное заключение, что гласит о том, что доказательств (свидетели, записи с камер видеонаблюдения и другие) достаточно», – говорит Калинов.

Во-вторых, продолжает эксперт, наказание по данному преступлению от 7 до 12 лет. Условно, согласно российскому законодательству, можно получить до 8 лет. То есть в данном случае это сделать вполне реально, но для этого следует выполнить некоторую работу.

«Я бы никогда не посоветовал своему клиенту тактику отказа от признаний вины. Согласно официальным данным за прошлый год, доля оправдательных приговоров в России составила 0,5 %. То есть практически любое уголовное дело, которое попадает в суд, заканчивается обвинительным приговором. И если мы берем ситуацию, подобную той, что сложилась у Ефремова, человек на 100 % получит реальный срок при отказе от показаний, потому что есть доказательства, и в суде такая тактика будет расценена как попытка самозащиты и не признание вины, что сильно отразится на наказании», – рассказывает Калинов.

В таком случае никакой речи об условном сроке идти не будет, считает адвокат. Более того, суд может прибавить сверху еще пару лет к реальному сроку. Он также отмечает, что благодаря своему богатому опыту работы с уголовными делами, без труда добился бы условного срока для своего подзащитного.

«Здесь может быть только одна единственная верная тактика: признание вины, компенсация морального и материального вреда, потому что никто не мешает отправить абсолютно любую сумму почтовым переводом и предоставить в суд документ, что выполнен платежный перевод. Возьмет потерпевший эти деньги или откажется – в любом случае будет считаться, что подсудимый принял меры, что будет расцениваться, скорее всего, как смягчающее обстоятельство», – считает Калинов.

Он подчеркивает, что по данному делу нужно собирать как можно больше «смягчающих обстоятельств» (обоснование причины, почему он в этот день нетрезвый сел за руль, ходатайства от разных учреждений культуры и уважаемых людей и так далее).

«Хочу заметить, что людям, которые оказались в подобной ситуации, не стоит бояться менять адвоката во время судебного разбирательства, потому что решения по делу еще нет и тактику все еще можно изменить, но это необходимо сделать как можно скорее», – резюмировал Калинов.

Ранее адвокат Анна Бутырина рассказала, что Пашаев в прошлом был судим за то, что якобы обманул своих клиентов.