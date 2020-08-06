Доктор Мясников предсказал «несинхронные волны» коронавируса

Коронавирус будет медленно расползаться «несинхронными» волнами, теряя по дороге свою болезнетворную силу, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Эксперты во всех своих научных статьях говорят о том, что коронавирус пришел, «чтобы навеки поселиться». Он будет медленно, скорее всего, несинхронными волнами распространяться, по дороге теряя свою болезнетворную силу. Значит, нам изначально надо настраиваться на сосуществование с этим вирусом. Живем же мы с вирусами гриппа, ВИЧ, гепатитов, ВПЧ и мириадами других», – написал доктор в своем Telegram-канале.

Мясников напомним о шести фундаментальных правилах борьбы с распространением COVID-19, сформулированных известном американским инфекционистом Энтони Фаучи.

В частности, необходимо правильно носить маски, избегать толпы, соблюдать дистанцию в 1,5 метра, избегать баров и ресторанов, тщательно мыть руки и не забывать, что улица предпочтительнее помещений.

Также врач обратил внимание на именно «правильное» ношение маски и рассеял миф об ожидаемом окончании распространения коронавируса.

«И он (Энтони Фаучи), и все другие инфекционисты на публике применяют слово «остановить инфекцию». И это источник неправильных представлений в народе и в СМИ. Вот мы и ждем, когда же это все, наконец, полностью закончится, пройдет, как кошмарный сон! Боимся мер, связанных со «второй волной», и так далее. На самом деле, этот радужный вариант возможен лишь при условии, если вакцина окажется эффективной, безопасной и ею воспользуются те же 70% населения. В противном случае сценарий другой», – добавил Мясников.

Он также призвал людей скорректировать свои ожидания, чтобы можно было правильно планировать жизнь.

«Когда читаете в рекомендациях экспертов «остановить», понимайте «приостановить». Три буквы, но за ними очень многозначительная разница. Ну а шесть пунктов возьмите на ежедневное вооружение, пригодится от всех видов инфекций», – заключил медик.

Ранее Мясников объяснил, почему не нужно беспокоиться из-за сообщений о растущем числе выявленных случаев коронавируса, и дал советы тем, кто хочет избежать тяжелого течения болезни в случае инфицирования.

Кроме того, доктор ранее сообщил, что вторая волна коронавируса, которую прогнозируют в октябре-ноябре, может не предполагать введение ограничений.

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