Кандидат в президенты Белоруссии назвал возможную цель задержания россиян под Минском

Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что сомневается в намерении задержанных под Минском россиян свергнуть власть в республике. По его мнению, «власти раздули международный скандал».

«Мне кажется, что власти очень повезло, что у нас появились какие-то транзитчики. Не думаю, что они ехали к нам свергать режим», – сказал Черечень в интервью РИА «Новости».

По его мнению, история с задержанными россиянами по подозрению в организации массовых беспорядков вписывается в контекст президентской избирательной кампании.

«Думаю, власти раздули международный скандал, чтобы ужесточить контроль за проведением массовых мероприятий», – заявил кандидат в президенты.

Также он добавил, что «эта ситуация может использоваться как основание для усиления контроля за мирными акциями и для их оправдания перед белорусским обществом и мировым сообществом».

При этом Черечень считает, что власти не будут вводить чрезвычайное положение и выборы не отменят, а также не будет раздуваться конфликт с Россией.

«Он бы был, если бы, действительно, какие-то бандформирования хотели провести здесь переворот, и белорусские власти об этом узнали. Тогда бы можно было говорить о конфликте между руководствами двух стран. Не думаю, что в итоге будет какой-то накал в двусторонних отношениях», – заключил он.

Черечень подчеркнул, что Белоруссия не должна пока выходить из договора о Союзном государстве с Россией.

«Сейчас мы очень экономически завязаны на России, и выход сейчас из союзного договора обернется неизгладимыми последствиями для и так уставшей Белоруссии», – заявил он.

При этом он уточнил, что для обеспечения статуса нейтральной страны в перспективе правильнее будет выйти из союзного договора с Россией, «но не очень быстро».

Вместе с тем Черечень отметил, что республика не должна состоять ни в НАТО, ни в ОДКБ.

«Даже сейчас в конституции у нас прописан нейтралитет, ни в каких военных конфликтах и блоках мы не участвуем. Наше членство в ОКДБ уже сегодня противоречит с основным законом», – заявил он.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор, и они собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Задержание произошло на фоне приближающихся президентских выборов. Основной день голосования в Белоруссии – 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Явка в первый день голосования на выборах президента Белоруссии составила 4,98%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.