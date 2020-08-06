В поместье Трампа проникли подростки с АК-47

Полиция города Палм-Бич задержала троих подростков за проникновение на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде с автоматом АК-47 и магазином с 14 патронами в рюкзаке, сообщает Associated Press.

В полиции Палм-Бич сообщили, что правоохранители заметили трех 15-летних подростков в припаркованной машине в трех километрах от Мар-а-Лаго. Когда те увидели полицейских, то попытались скрыться. Наткнувшись на второй полицейский автомобиль, подростки покинули машину и перелезли через ограждение Мар-а-Лаго, передает РИА «Новости».

По словам представителя полиции Палм-Бич Майкла Огродника, правоохранители обнаружили подростков с помощью вертолета и служебной собаки, однако те успели выбросить рюкзак с «АК-47 с 14 патронами».

«Они не пытались проникнуть в здание, а лишь перебрались через стену, чтобы спрятаться», – уточнил представитель городской полиции.

«Они понятия не имели, где оказались», – добавил полицейский, отметив, что подросткам повезло, что в поместье в тот момент не было президента или членов его семьи, иначе нарушителей ждала бы встреча с вооруженными агентами Секретной службы.

Он уточнил, что инцидент произошел 31 июля, передает ТАСС.

Подростки взяты под стражу и ожидают решения суда.

Напомним, в декабре минувшего года рождественский прием президента США Дональда Трампа в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде посетил российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

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