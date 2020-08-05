В Израиле объяснили слова Трампа о взрыве «какой-то бомбы» в Бейруте

«Перед выборами Трамп пытается привлечь к себе внимание. Но, скорее всего, ничего общего с «какой-то бомбой» там не было», – сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Алекс Векслер, комментируя заявление главы Белого дома о «чудовищной атаке» на Бейрут с помощью «какой-то бомбы».

«Трамп довольно непредсказуемый человек. Он готовится к перевыборам и пытается привлечь к себе внимание, особенно если речь идет о военных вопросах. Но, скорее всего, ничего общего с «какой-то бомбой» там не было», – сказал израильский дипломат и политолог Алекс Векслер.

По словам эксперта, США оказывают регулярную военную помощь армии Ливана. «Кроме того, в бюджете США предусмотрена финансовая поддержка не только Израиля, но и ливанской армии», – добавил политолог. «Мы пока не знаем всех подробностей происходящего, но у сверхдержав всегда есть скрытые союзники. Думаю, их и имел ввиду Трамп, говоря о готовности США помощь народу Ливана», – предположил Векслер.

Что касается масштабов взрыва, то не исключено, что рядом с портом находились засекреченные хранилища новейших высокоточных ракет военизированной организации «Хезболла», продолжил собеседник.

«Ничего подобного на Ближнем Востоке никогда не было. Конечно, это не Хиросима и Нагасаки, как говорит губернатор города Марван Аббуда, но повреждения колоссальные: около сотни погибших, четыре тысячи раненных, и еще неизвестно, сколько людей находится под завалами», – отметил эксперт.

«В связи с этим Израиль впервые в истории предложил Ливану гуманитарную помощь. Не знаю, примут ли эту помощь наши соседи, но точно знаю, что они примут помощь от США», – добавил политолог.

«И хотя отношения Израиля и Ливана в последние недели обострились из-за провокации со стороны «Хезболлы» – мы к взрыву отношения не имеем, что подтвердили представители этой организации», – заключил Векслер.

Ранее президент США со ссылкой на американских генералов заявил, что в ливанской столице взорвалась «какая-то бомба», и речь идет об атаке. «Исходя из взрыва, похоже на то. Я встречался с некоторыми из наших замечательных генералов. Похоже, они думают, что это была атака. Это была какая-то бомба, да», – сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, в Пентагоне считают, что в Бейруте произошел «не какой-то производственный взрыв». «Они [генералы] лучше меня знают», – добавил Трамп.

Напомним, вечером во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия.

Погибли 78 человек, еще 4 тыс. пострадали, в том числе сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов. Также погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

Пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Мощный взрыв в Бейруте сравнили с Хиросимой и Нагасаки.

В среду в МЧС России сообщили, что в Ливан «будут направлены мобильный госпиталь, врачи, спасатели «Центроспаса», и специалисты Роспотребнадзора с лабораторией по выявлению новой коронавирусной инфекции».