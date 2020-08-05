При взрыве в Бейруте пострадали дипломаты Бельгии, Германии и Нидерландов

Число погибших в результате взрыва в столице Ливана достигло 78 человек, число пострадавших возросло до 4 тыс., сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные министерства здравоохранения республики. В результате взрыва пострадали также сотрудники посольств Бельгии, Германии и Нидерландов.

«Мы глубоко сочувствуем ливанскому народу, жертвам и выжившим после ужасной катастрофы в Бейруте. Среди них пятеро пострадавших коллег из нашего посольства. Мы будем внимательно следить за развитием событий», – передает ТАСС слова премьер-министра Нидерландов Марка Рютте.

«Мы потрясены кадрами из Бейрута. Сотрудники нашего посольства также есть среди пострадавших», – сообщила пресс-служба МИД Германии. «Мы изучаем, какую помощь можем незамедлительно предложить», – добавили в МИД Германии.

«Ущерб от взрывов в Бейруте огромен. Здание нашего посольства было повреждено. Двое коллег и два члена их семьи получили легкие ранения осколками стекла», – сообщил глава МИД Бельгии Филипп Гоффен.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в порту Бейрута погибли не менее 70 человек, более 3,7 тыс. пострадали.

Напомним, в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. В результате взрывов, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства России в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По сообщению ливанского телеканала LBC international, взрыв произошел во время сварочных работ на складе в порту Бейрута, где хранился груз с 2,7 тыс. тонн нитрата аммония – аммиачной селитры. По другой версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад.

Также сообщалось, что в столице Ливана могла взорваться пиротехника, однако глава Общей безопасности республики опроверг эту информацию. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил возможность взрыва пиротехники в порту Бейрута.

Между тем, по словам президента США Дональда Трампа, американские генералы считают, что в ливанской столице произошел «не какой-то производственный взрыв», речь идет об атаке, взорвалась «какая-то бомба».

Российский лидер Владимир Путин направил соболезнования президенту Ливана Мишелю Ауну в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными взрывом в порту Бейрута.