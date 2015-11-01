Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ (фото: Karim Sokhn/Instagram/Ksokhn/Thebikekitchenbeirut/via REUTERS)

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