Косачев сравнил кризис в отношениях России и Белоруссии с семейной ссорой

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил мнение, что российско-белорусские отношения похожи на семейную ссору, в которой Москва занимает более выдержанную позицию.

«Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ – худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами. «И они обязательно наступят», – добавил глава международного комитета Совета Федерации.

Напомним, во вторник Лукашенко в ходе своего обращения к народу и парламенту заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска. При этом он выразил мнение, что Россия напрасно поменяла «братские отношения» с Белоруссией на «партнерские».

В Москве подчеркнули, что «братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные», «под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия».

Президентские выборы пройдут в Белоруссии 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Россия решила не направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию, так как Центризбирком РФ не получал официального приглашения от белорусских коллег.

Газета ВЗГЛЯД анализировала заявления Лукашенко в ходе обращения к народу и парламенту, а также рассказывала о ситуации в республике накануне выборов.

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