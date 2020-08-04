Грузия выплатит компенсации пострадавшим про советской власти религиозным организациям

Религиозные объединения, пострадавшие про советской власти в Грузии, получат компенсацию. Грузинская православная церковь (ГПЦ) во вторник распространила заявление, что поддерживает эту инициативу правительства, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отмечается, что это необходимо «исходя из принципов восстановления исторической справедливости». Ранее сообщалось, что в связи с невозможностью установить точные объемы понесенного ущерба, компенсации будут «символическими».



ГПЦ выразила пожелание, чтобы компенсации пострадавшие при СССР религиозные объединения «получили вскоре». При этом Грузинская церковь в соответствии со всеми опросами является самым авторитетным институтом в стране.

Ранее ГПЦ призывала сохранить за Святой Софией в Стамбуле статус музея, однако 10 июля госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей, а президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ о превращении храма в мечеть.