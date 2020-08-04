Москвичам пообещали похолодание и «противные осенние» дожди

В середине следующей недели в Москве похолодает до плюс 15 и пройдут осенние дожди, рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13-14 числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов. Погода будет облачная, ночи станут за счет облачности не очень прохладными, порядка 13-15 градусов, но и солнечного прогрева днем не будет», – рассказала Позднякова РИА «Новости».

По ее словам, в столице ожидаются «противные осенние дожди». Однако пока сложно спрогнозировать, как долго такая погода задержится в Москве.

На выходных в столице еще будет достаточно жарко. В пятницу будет дуть северный ветер, температура составит до 23-25 градусов. В воскресенье может пройти дождь, но температура воздуха будет соответствовать августу.

«Пульсирующие ядра антициклона будут определять погоду на этой неделе в Москве. (...) Смена антициклонов будет проходить дважды на этой неделе. Первая смена произойдет в четверг вечером, один антициклон сменится другим, и у нас придет даже более прохладный воздух, чем мы ожидали. Смена антициклонов произойдет вечером, когда дневная температура будет порядка 27 градусов, поэтому возможно развитие местами кучевой облачности, грозовой облачности, ветер западный сменится на северо-западный», – добавила Позднякова.

«В субботу мы будем в ядре антициклона, который будет постепенно прогреваться, и температура ночная будет 14-16 градусов, а дневная 24-26 градусов. Следующая смена процессов – в дневные часы воскресенья, ветер сменится на северный, ночная температура станет где-то 10-15 градусов, а дневная 20-25 градусов», – пояснила специалист.

Ранее синоптики рассказали о погоде в столице во вторник.