Во вторник синоптики пообещали москвичам солнечную погоду

По прогнозу синоптиков, во вторник утром в столице будет 16 градусов тепла. К обеду температура воздуха в Москве поднимется до плюс 22 градусов. Осадков не ожидается. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.

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