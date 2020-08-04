Прилепин заявил об отъезде из Белоруссии 170 «чоповцев»

Разыскиваемые белорусскими властями около 170 якобы бойцов иностранной частной военной компании уже покинули республику и находятся в третьей стране, заявил писатель и политик Захар Прилепин.

«Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом», – заявил Прилепин, передает «Интерфакс».

По его словам, остальные 170 россиян давно покинули Белоруссию, добрались до пункта назначения и там выполняют задачи.

Напомним, россиян, задержанных в Белоруссии и обвиненных в причастности к частной военной компании Вагнера, арестовали 1 августа.

При этом госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков сообщил о «формировании» в России еще двух группировок, которые якобы будут заброшены в республику, чтобы «делать революцию».

Посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщал, что основанием для приезда россиян в Белоруссию стал договор с фирмой, зарегистрированной в республике. У каждого из них есть соответствующий трудовой договор. Он отмечал, что россияне собирались вылететь из Минска в Стамбул, чтобы «обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов».

Консул российского посольства в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России находятся в не лучшей морально-психологической форме.