Ведомство Кудрина назвало причины плохого состояния дорог в России

Счетная палата по итогам проверки российских дорог предложила правительству пересмотреть нормативы затрат на содержание трасс федерального значения, а также законодательно закрепить критерии отнесения автодорог к соответствующему уровню содержания и методики распределения средств из бюджета.

Как показала проведенная аудиторами Счетной палаты проверка, на содержание километра дорожной сети федерального значения в 2019 году приходилось в среднем 2,2 млн рублей, а на содержание региональных автодорог почти в восемь раз меньше – 288 тыс. рублей. На автотрассы регионального или межмуниципального значения выделялось в среднем 29,6% от нормативной потребности. Аудитор Валерий Богомолов отметил, что подобная ситуация отрицательно влияет на транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог в регионах, говорится в докладе на сайте ведомства, которое с мая 2018 года возглавляет бывший министр финансов России Алексей Кудрин.

«За последние два года доля автомобильных дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась на 7%. На текущий момент нормативным требованиям соответствует 84,8% федеральной дорожной сети. С региональными дорогами хуже – указанный показатель улучшился только на 1,1% – до 44,2%», – сообщил на аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

В СП также указали, что на законодательном уровне установлен только общий норматив размера ассигнований, применяемый при формировании федерального бюджета на очередной год и плановый период. В то время как критерии, по которым относят автодороги к определенному уровню их содержания, и механизм, по которому Росавтодор распределяет ассигнования из бюджета на содержание автодорог по подведомственным структурам, не закреплены на законодательном уровне. В результате в различных регионах объем доведенных средств существенно отличается от установленного норматива.

Проверка также установила, что Росавтодор при расчете ассигнований из бюджета учитывал протяженность участков автодорог, которые или отсутствовали фактически, или не эксплуатировались, либо их категории не соответствовали требованиям правил классификации дорог. Также СП изучила закупки казенных учреждений Росавтодора и выявила крайне низкий уровень конкуренции на рынке работ по содержанию как федеральной, так и региональной дорожной сети.

Экономия по итогам проведенных торгов составила не более 1%, основная доля всех государственных контрактов была заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Также были выявлены многочисленные нарушения закона №44-ФЗ в части планирования закупок, метода определения стартовой цены контракта, содержания документации по закупкам и другие.