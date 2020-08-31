Ефремов в суде предложил адвокату встать на колени

Актер Михаил Ефремов, давший в понедельник показания по делу о смертельном ДТП в Пресненском суде, начал хамить присутствующим и предложил адвокату потерпевшей стороны встать на колени.

«Вы знаете, слишком дорого стоит мой съемочный день», – заявил актер на просьбу адвоката потерпевших Ирины Хайруллиной показать, как он набрасывал ремень, садясь на пассажирское сидение.

Другой адвокат потерпевшей стороны Анна Бутырина попросила задавать вопросы сидя. «Неудобно стоять – тогда на колени! Или можно лечь – мне тоже будет приятно», – приводятся слова Ефремова в Telegram-канале RT.

«Я устал от хамского поведения этой адвокатской группы. Хочу им немного попортить жизнь. На все вопросы адвоката Бутыриной я отвечать не буду – пользуюсь 51-й статьей [дающей право не свидетельствовать против себя]», – заявил актер.

У актера поинстересовались, кто находился в момент ДТП за рулем автомобиля. «Вы, или вы, или вы», – заявил тот, указывая на адвокатов.

При этом адвоката потерпевших Александра Добровинского Ефремов назвал «Добросвинским». На что судья сделал актеру замечание, которое внесли в протокол.

Между тем, вину свою Ефремов не признал. «Моя вина, безусловно, есть. Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду», – сказал он.

Ефремов в ходе слушания по делу допустил, что в момент аварии мог сидеть на пассажирском сиденье своей машины. В тот же день его адвокат Эльман Пашаев заявил о «непростом человеке» за рулем машины Ефремова в момент ДТП. Найденный Пашаевым секретный свидетель также заявил, что Ефремов якобы не сидел за рулем своей машины в момент ДТП.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский прокомментировал версию защиты Михаила Ефремова, согласно которой актер отсутствовал за рулем в момент смертельного ДТП. По его словам, о том, что в день ДТП за рулем был именно Ефремов, свидетельствует «каскад доказательств». В частности, юрист напомнил о признании вины самим актером на следующий день после аварии.

Свидетель в суде заявил, что Ефремов был за рулем своей машины в момент ДТП, других пассажиров с ним в автомобиле не было.