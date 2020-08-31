Российские военные установили рекорд в стрельбе залпом на АрМИ-2020

Российская снайперская пара установила рекорд в стрельбе залпом на конкурсе «Снайперский рубеж» Армейских международных игр (АрМИ-2020) в Белоруссии, сообщило Минобороны России.

«Российская снайперская пара в упражнении «Найти и уничтожить» определила свои мишени и поразила их залпом за восемь секунд, установив абсолютный рекорд в данном упражнении», – сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что стрельба велась на дальности 200 метров из глубины здания.

«По итогам второго этапа соревнований определились лучшие снайперские пары команд. Первую и вторую строчку парного зачета заняли снайперские пары из Республики Беларусь, российская снайперская пара, установившая рекорд в стрельбе залпом, завоевала третье место, вторая пара российских снайперов показала четвертый результат», – отмечается в сообщении.

Ранее российские военные победили на конкурсе экипажей химической разведки «Безопасная среда».

На прошлой неделе российский военный обновил рекорд по вождению БМП на АрМИ-2020.