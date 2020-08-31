Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 11:21  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения

В рядах «партии войны» на Украине многие сторонники президента Зеленского REUTERS/Gleb Garanich
Крайне необычные заявления по поводу Донбасса прозвучали из Киева. Представитель украинской делегации впервые заявил о желании выполнить Минские соглашения полностью – и о том, что этому мешает «мощная группировка политических сил». Какие же структуры и люди вот уже который год не позволяют Киеву выполнить свои мирные обязательства? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
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Почему вы такие нудные, дети?

Дмитрий Ольшанский, публицист
Что меня поражает в нынешних мальчиках и девочках, у которых есть какие-то общественные интересы, так это кричащий, нелепый контраст между естественной романтикой их возраста – и тем, за что, собственно, они выступают, и о чем вообще речь. Подробности...
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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    Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

    31 августа 2020, 10:47

    Текст: Евгения Шестак

    Подготовленный Минэкономразвития обновленный макропрогноз предусматривает снижение ВВП России в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях документа, сообщили СМИ.

    С рабочей версией прогноза ознакомилась газета «Коммерсант». Причиной улучшения ожиданий стали позитивные итоги второго квартала и быстрое восстановление лета 2020 года.

    Ориентировочно, макропрогноз министерства, на котором основываются бюджетные расчеты, будет представлен 10 сентября. Правительство рассмотрит его 17 сентября.

    Аналитики предусматривают спад ВВП в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях документа, а также снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. 

    Кроме того, министерство улучшило прогноз снижения реальных располагаемых доходов населения до 3% в августовской версии с 3,8% в июньской.

    По данным издания, Минэкономразвития учло более быстрое восстановление экономики в июле-августе, это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат – они в апреле сократились на 2% год к году, после чего вернулись к росту темпом 1%. 

    «Пик годовой динамики ВВП будет достигнут в 2022 году – 3,4% и снижение до 3% в 2023 году. Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется осенью 2021 года, в третьем квартале», – пишет издание.

    Отмечается, что Минэкономразвития предполагает продолжение снижения инвестиций в первом полугодии на 4%, поскольку инвестпрограммы в компаниях инертны. В 2021 году ожидается рост инвестиций на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что через неделю ведомство представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%. 

    Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире.


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