Минэкономразвития улучшило прогноз восстановления экономики

Подготовленный Минэкономразвития обновленный макропрогноз предусматривает снижение ВВП России в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях документа, сообщили СМИ.

С рабочей версией прогноза ознакомилась газета «Коммерсант». Причиной улучшения ожиданий стали позитивные итоги второго квартала и быстрое восстановление лета 2020 года.

Ориентировочно, макропрогноз министерства, на котором основываются бюджетные расчеты, будет представлен 10 сентября. Правительство рассмотрит его 17 сентября.

Аналитики предусматривают спад ВВП в 2020 году на 3,9% против 5% в ранних версиях документа, а также снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%.

Кроме того, министерство улучшило прогноз снижения реальных располагаемых доходов населения до 3% в августовской версии с 3,8% в июньской.

По данным издания, Минэкономразвития учло более быстрое восстановление экономики в июле-августе, это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат – они в апреле сократились на 2% год к году, после чего вернулись к росту темпом 1%.

«Пик годовой динамики ВВП будет достигнут в 2022 году – 3,4% и снижение до 3% в 2023 году. Предполагается, что на докризисные показатели ВВП вернется осенью 2021 года, в третьем квартале», – пишет издание.

Отмечается, что Минэкономразвития предполагает продолжение снижения инвестиций в первом полугодии на 4%, поскольку инвестпрограммы в компаниях инертны. В 2021 году ожидается рост инвестиций на 3,9%, в 2022 году – на 5,3%, в 2023 году – на 5,1%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что через неделю ведомство представит обновленный макроэкономический прогноз, ожидания по динамике ВВП в нем будут существенно улучшены по сравнению с июньским прогнозом, когда министерство ожидало падения в 2020 году на 4,8%.

Кроме того, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что Россия увеличила госдолг в связи с ситуацией вокруг коронавируса и снижением цен на нефть, но он остается на безопасном уровне и является одним из самых низких в мире.