Неудачный трюк каскадера на Урале попал на видео

В Свердловской области во время экстремального шоу каскадер неудачно исполнил трюк с прыжком с крыши автомобиля через горящие кольца.

На кадрах, снятых одним из зрителей и размещенных в паблике «Инцидент Каменск-Уральский» в «ВКонтакте», можно увидеть, как каскадер, находясь на крыше движущегося автомобиля, пытается прыгнуть через горящие кольца, передает РИА «Новости».

Во время прыжка он задевает конструкцию, неудачно приземляется на крышу и падает с нее на землю.

После падения мужчина сумел самостоятельно подняться на ноги под возгласы шокированных зрителей.

Ранее более десяти человек пострадали во время циркового трюка в США.