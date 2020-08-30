Помощник Лукашенко объяснил причину жестких задержаний

Помощник действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Латышенок сказал, что жесткий разгон протестующих после выборов обусловлен строительством ими баррикад на улицах Минска.

«Перекрывались улицы, мешали обычным жителям двигаться по городу», – сказал Латышенок, который вышел к протестующим у резиденции Лукашенко в Минске, передает РИА «Новости».

В воскресенье в центре Минска проходит несанкционированная акция протеста против результатов президентских выборов.

Протестующие дошли до резиденции Алекандра Лукашенко в Минске. В ходе митинга белорусская милиция перекрыла подходы на минские центральные площади. Также закрыты выходы из центральных станций метро. К вечеру были задержаны 125 человек.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».