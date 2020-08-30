Телеведущий Дмитрий Дибров назвал размер своей пенсии

Телеведущий Дмитрий Дибров в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале «НТВ» назвал размер своей пенсии.

По словам Диброва, он получает 33 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

«Ведь у меня трудовая книжка без единого перерыва в стаже», – отметил телеведущий.

Он добавил, что считает справедливым размер пособия.

Дибров – член академии Российского телевидения (2001). С декабря 2008 года он является ведущим телеигры «Кто хочет стать миллионером?», также он вел ряд проектов на федеральных телеканалах.

В последние годы Дибров вел программу «Временно доступен» на телеканале ТВЦ, а также программу «Секретная папка» на телеканале «Звезда». В 2013 году он стал лауреатом премии «Светский журналист года» в номинации «За вклад в профессию».

Напомним, в феврале размер своей пенсии назвал народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, который предложил установить минимальную в стране пенсию для министра труда, выразив мнение, что «это довольно быстро решило бы вопрос». В Совфеде на это ответили, что «Якубович рассуждает как человек советской формации».

Пенсия заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной – почти 50 тыс. рублей в месяц, певица Алла Пугачева получает 47 тыс. рублей за счет надбавки за звание народной артистки СССР. Певица Алена Свиридова получает 41 тыс. рублей благодаря званию заслуженной артистки России. Артист Евгений Петросян получает «двадцать с лишним тысяч рублей». Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь заявил, что на его пенсию «прожить невозможно». По словам директора Софии Ротару, каждый месяц певица получает около 5 тыс. рублей.