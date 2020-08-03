Вдову рэпера Картрайта решили отправить на психолого-психиатрическую экспертизу

Следствие намерено провести психолого-психиатрическую экспертизу супруги украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя – Александр Юшко) Марины Кохал, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза», – приводит слова источника ТАСС.

Кроме того, защита намерена обжаловать решение об аресте Кохал.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Марину Кохал, подозреваемую в убийстве супруга, украинского рэпера Энди Картрайта.

Перед этим адвокат Кохал рассказала, сколько времени женщина расчленяла тело мужа.

По словам Кохал, она решила расчленить тело супруга, так как предположила смерть Картрайта от передозировки запрещенными препаратами. При этом анализ не выявил наркотиков в крови рэпера. Кохал предъявлено обвинение в убийстве, вину она не признает.

По версии следствия, Картрайт мог быть убит женой из-за того, что планировал развестись.