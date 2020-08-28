В России подтвердили 4,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4829 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 980 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4829 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 22,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 654, Санкт-Петербурге – 187, Московской области – 150.

Всего в стране выявлено 980 405 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 798 466 человек, из них 5905 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 110 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 914 человек.

Накануне, 27 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4711. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 118.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.