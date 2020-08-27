В России подтвердили 4,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4711 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 975 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4711 заболевших в 85 регионах, из них 1114 случаев (23,6%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 637, Санкт-Петербурге – 184, Московской области – 148.

За весь период в России зарегистрировано более 975 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксирован 121 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 16 тыс. 804 человека.

Из больниц по выздоровлении от коронавируса выписано 6411 человек. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 792 тыс. человек.

Накануне, 26 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4676. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 35.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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