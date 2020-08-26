В России подтвердили 4,6 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4676 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 970 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что за сутки выявлено 4676 заболевших в 85 регионах, из них 1252 случая (26,8%) не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число вирус-положительных пациентов за сутки зарегистрировано в Москве – 640, Санкт-Петербурге – 181, Московской области – 143.

За весь период в России зарегистрировано более 970 тыс. случаев заболевания в 85 регионах.

Также за сутки зафиксировано 115 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 16 тыс. 683 человек.

Из больниц по выздоровлении от коронавируса выписано 6403 человека. Всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 786 тыс. человек.

Накануне, 25 августа, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4696. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 20.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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