Главный иммунолог Минздрава: Российская вакцина от COVID безвредна и дает хороший иммунный ответ

«Вакцину [от коронавируса] совершенно оправданно зарегистрировали, и я думаю, что эта вакцина будет первым эффективным препаратом – все для этого есть», – заявил газете ВЗГЛЯД академик РАН, заведующий кафедрой клинической аллергологии и иммунологии МГМСУ имени Евдокимова, главный аллерголог-иммунолог Минздрава России Рахим Хаитов.

«Это огромное достижение нашей науки. И не просто очередная созданная вакцина – это препарат современного поколения. Ее создавали на основе последних достижений молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии, то есть – это доказательная вакцина. Хотя пострегистрационные клинические испытания еще только начинаются, уже сегодня мы знаем, что вакцина дает хороший иммунный ответ, то есть вырабатывает антитела. Также она дает хороший клеточный ответ, и что самое важное – она безвредна. Вакцину совершенно оправданно зарегистрировали, и я думаю, что эта вакцина будет первым эффективным препаратом – все для этого есть», – сказал Хаитов.

По его словам, в информационном поле часто появляются критические высказывания в адрес новой российской вакцины. В первую очередь критикуют те, кто «не совсем в курсе событий», сказал академик.

«Есть также вакциндиссиденты, которые всегда выступают против любых вакцин, и от них всегда был колоссальный вред. Считаю, что зарегистрировать вакцину, созданную Центром имени Гамалеи, было правильным решением. Все основания для того, чтобы считать ее эффективной имеются. Сейчас начинаются пострегистрационные клинические исследования, в рамках которых будут привиты 40 тыс. добровольцев, а параллельно смогут пройти вакцинацию группы высокого риска – прежде всего врачи и учителя. Думаю, все пройдет успешно. Планирую вакцинироваться сам, а также вакцинировать всю свою семью и всех своих родственников», – заключил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал появление новой российской вакцины от коронавируса в сентябре.

11 августа глава государства объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

Подробная информация о российской вакцине Sputnik V доступна на официальном сайте.