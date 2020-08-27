Самый большой флаг Украины порвался через пять дней после поднятия

В Киеве сотрудники коммунальной службы опустили поднятый меньше недели назад самый большой флаг Украины из-за того, что он порвался.

Коммунальщики пояснили, что флаг опустили «по техническим причинам» – он начал рваться, передает Vesti.ua.

Пока неизвестно, от чего повредилось знамя. Возможно от ветра или качества ткани. При этом в запасе есть еще пять государственных флагов, сшитых из разных тканей.

Флаг пообещали заменить, однако сперва коммунальщики попытаются поднять тот, который есть сейчас.

Самый большой флаг Украины подняли 22 августа на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне в День государственного флага.

Размер самого флага – 16 на 24 метра.

В Сети уже отреагировали на инцидент со знаменем.

Так, Telegram-блогер под ником «Голос Мордора» иронизирует что в происшествии с украинским флагом, следуя западным лекалам, можно было бы обнаружить даже следы «русской отравы».

«Это ведь не совпадение, что в тот день, когда Путин открывает в Крыму трассу «Таврида», над Киевом рвется самый большой флаг Украины. Тут все необходимо тщательно проверить на наличие следов ингибиторов холинестеразы (отсылка к ситуации вокруг госпитализации блогера Алексея Навального – прим. ВЗГЛЯД)», – цитирует блогера «Царьград».

Ранее на здании Киевской городской госадминистрации над входом вывесили бело-красно-белый флаг белорусской оппозиции.