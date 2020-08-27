Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга Белоруссии

Президент Белоруссии Алекасндр Лукашенко заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным насчет рефинансирования долга республики перед Москвой в размере 1 млрд долларов.

«Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным (премьер-министром России) по поводу рефинансирования», – цитирует БелТА Лукашенко.

По его словам, речь идет о рефинансировании в текущем году 1 млрд долга перед Россией.

«То есть мы у себя этот млрд долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», – добавил он.

Также Лукашенко подчеркнул, что власти Белоруссии не допустят обвала национальной валюты.

«Мы не допустим обвала национальной валюты. Если народ хочет купить доллар – пожалуйста, он сегодня стоит сколько стоит. У нас плавающий курс: спрос большой – значит, дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше – значит будет дешевле стоить. Мы, уцепившись руками, не сдерживаем курс рубля», – сказал он.

При это Лукашенко добавил, что уже сейчас «негодяи» в Белоруссии призывают дестабилизировать финансовый рынок, а люди этому поддаются и забирают валюту из банков.

Вместе с тем белорусский лидер отметил, что все золотовалютные резервы Белоруссии находятся на территории страны.

«Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну», – уточнил он.

Ранее Нацбанк Белоруссии порекомендовал банкам страны своевременно подкреплять обменные пункты и кассы денежной наличностью для бесперебойного проведения валютно-обменных операций.

На минувшей неделе сообщалось, что в белорусских банках люди выстраиваются в очереди на обмен валюты. При этом в некоторых обменных пунктах заканчивались доллары.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Белоруссией замаячил риск дефолта по государственным долгам.