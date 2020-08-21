Белорусы выстроились в очереди за валютой

В белорусских банках люди выстраиваются в очереди на обмен валюты. При этом в некоторых обменных пунктах, как следует из сообщений в соцсетях, доллары уже кончились.

В социальных сетях опубликованы видео, на которых люди стоят в очереди за валютой в банках. При этом отмечается, что сумма покупки – не более 1 тыс. долларов на человека.

Тем временем «Московский комсомолец» со ссылкой на белорусские соцсети передает, что в обменниках в районе универмага «Беларусь» американской валюты уже нет.

Отмечается, что белорусы решили менять деньги в связи с тем, что белорусский рубль проседает, а «что будет дальше, никто не знает». При этом ранее оппозиция призвала жителей Белоруссии снять средства с банковских депозитов, и, прежде всего, валютных. Сообщалось, что они якобы используются властями для финансирования силовых органов.

Экономист Леонид Заико объяснил, почему жители республики скупают валюту.

«Скупать [валюту] будут. Потому что Белоруссия – страна с открытой экономикой. 70% ВВП Белоруссии в лучшие годы шло на экспорт. <(…)Поэтому все люди в Белоруссии имеют валютные запасы, все они изучают курс белорусского рубля по отношению к евро, по отношению к доллару», – передает слова эксперта «360».

Заико пояснил, что в республике вырос спрос на иностранную валюту, а это значит, что белорусский рубль будет менее устойчив. Обвал ему не грозит, так как есть запас прочности, однако девальвация на 15-20% возможна.

При этом первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков заявил, что власть сможет обеспечить стабильность на валютном рынке.

«Я уверен, что Национальный банк обладает достаточными резервами, компетенцией и достаточным запасом прочности для того, чтобы обеспечить стабильность на валютном рынке и рынке ликвидности белорусского рубля», – передает слова Снопкова РИА «Новости».

По данным Белорусской валютной биржи, курс белорусского рубля снизился относительно ряда других валют. Доллар и евро подорожали на 0,03 белорусских рубля – до 2,52 и 2,98 соответственно. А 100 российских рублей на бирже стоят 3,4 белорусских рубля, на 0,02 рубля больше, чем ранее.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков заявил, что оппозиционные призывы к искусственному торможению экономики Белоруссии способны привести к девальвации белорусского рубля.