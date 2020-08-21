В Белоруссии предупредили о риске девальвации национальной валюты

Оппозиционные призывы к искусственному торможению экономики Белоруссии способны привести к девальвации белорусского рубля, последствия затронут каждого члена общества, заявил заместитель премьер-министра страны Николай Снопков.

«Это никоим образом не повлияет только на провластные структуры или государственные предприятия, или государственные товары, продаваемые в розничной сети. Это повлияет на каждого человека. Примером этого является призыв к определенным действиям, которые без сомнения приведут к девальвации», – передает ТАСС заявление Снопкова в эфире телеканала «Беларусь-1».

Он рассказал о возможных перспективах экономического застоя в Белоруссии. «В результате всех этих вот простых, вроде бы, понятных действий, по большому счету, если моделировать ситуацию дальше, то это все приводит к вымыванию золотовалютных резервов – раз. Соответственно, к невозможности рассчитываться по долгам текущим – два. Соответственно, преддефолтное состояние, технически, дефолт – три», – заключил он. Он также добавил, что одним из последствий может стать падение стоимости активов государства.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД