ВОЗ предупредила о риске увеличения числа смертельных исходов от COVID-19 к зиме

Число госпитализаций и смертельных исходов от COVID-19 может возрасти к зиме, заявил региональный директор подразделения Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге.

«Мы не хотим делать ненужные предсказания, но на определенном этапе вырастет количество госпитализаций и смертельных исходов», – цитирует РИА «Новости» Клюге.

По его словам, это может случиться ближе к зиме, когда молодежь будет проводить больше времени среди пожилых людей.

«У нас происходит переход к осени при трех феноменах. Первый – это возвращение в школы. Второй феномен – это сезон гриппа. И третий феномен – это чрезмерная смертность среди пожилого населения, которая наблюдается зимой», – предупредил Клюге.

Он отметил, что благодаря полученному опыту борьбы с коронавирусом в мире, в том числе возможность управлять распространением заболевания в социуме, возврат к ситуации, которая была в феврале, маловероятна.

Во вторник официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис заявила, что Всемирная организация здравоохранения не исключает новые случаи повторного заражения COVID-19, но на данный момент это единичные ситуации.

Ранее ВОЗ призвала все страны присоединиться к международному механизму COVAX, который призван обеспечить доступ всех стран к вакцине от COVID-19.